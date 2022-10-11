İzmir Karabağlar'da kız çocuklarına bilimli etkinlik

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü organizasyonu kapsamında Tahir Merzeci Ortaokulu’ndan 11 kız öğrenci, Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'ne gelerek farklı bir deneyim yaşadı.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar'da bulunan Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'nde bulunan havacılık sergisi ve deney istasyonlarını öğretmenleri eşliğinde gezen öğrenciler, konferans salonunda bilime yön veren bilim kadınları sunumuna da katılarak bilgilerini pekiştirdi.

Bilimsel deney çalışmasına katılarak sonuca varmaya çalışan öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı.

Öğrencileri sunumda ve bilimsel deneyde yalnız bırakmayan ve öğrencilere yardımcı olan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün üzerinde durduğu konuların başında kadınların ve genç kızların toplumsal hayatta yer alması geliyordu. Toplumun her alanında özellikle sizin gibi genç kızlarımıza ihtiyaç var. Sunumda anlatılan bilim kadınları da sizler gibi küçüktü. Büyük icatlar gerçekleştirerek bilim insanı oldular. Sizler de buralara geldiniz, farklı deneyimler yaşadınız. Umarım sizler de bu ülkeyi daha ileri noktalara taşırsınız” diye konuştu.

Başkan Selvitopu daha sonra çocuklara fen bilimleri deney seti hediye ederek günlerini kutladı ve başarılar diledi.