İzmir Karabağlar'da 'kariyer'de üçüncü buluşma

İzmir Karabağlar Belediyesi tarafından sosyoekonomik yönden yetersiz ailelerin çocuklarına eğitim desteği sunmak amacıyla kurulan Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (KARBEM), 3. kez Kariyer Günleri düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde mesleklerinde ilerlemiş akademisyen ve uzmanlar, öğrencilerin seçeceği meslekleri tanıtarak onlara yol haritası çizdiler.

Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Güven Güngörmüş, KARBEM Koordinatörü Umut Tekin, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

KARBEM Rehber Öğretmeni Müge Şeref'in yönettiği ilk oturumda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Burçin Önder, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç Dr Ünver Özkol ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi Doç Dr Birsen Kesgin Atak konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Selvitopu, emeği geçen herkese teşekkür etti. Karabağlar’da eğitim çağında olan 80 bin öğrencinin bulunduğunu belirten Başkan Selvitopu, “Evet belediyelerin asfalt, yol bakım ve onarım, zabıta gibi birçok görevi var. Ancak eğitim sürecine katkı vermeleri de ülkemizde kaçınılmaz konulardan birisi. Bu nedenle benden önceki Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm tarafından kurulan dershanemizi güçlendirilerek, eğitim desteklerini artırdık. Her yıl yaklaşık 1500 gencimiz bu hizmetten yararlanıyor” dedi.

KARBEM dışında, 274 öğrencinin barındığı Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, ilkokula başlayan öğrencilere verilen Kırtasiye Kart, okulların bakım onarımları gibi çalışmalarla eğitime destek olduklarını belirten Başkan Selvitopu, “Tüm bunları yaparken temel amacımız geleceğimiz olan çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmak. Çünkü bu ülkeyi sizler omuzlayacaksınız. O nedenle bilgi ve donanımlı yetişmeniz çok önemli. Bu desteklerimiz hiçbir kısıtlamaya bağlı olmadan bundan sonraki süreçte devam edecek. Umarım seçeceğiniz mesleklerle bu ülkeye yararlı birer birey olursunuz. Çünkü hepimizin, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borcu var” dedi.

Başkan Selvitopu konuşmaların ardından akademisyen ve uzmanlara doğa dostu fidan sertifikası vererek teşekkür etti.

Akademisyenler de yaptıkları konuşmalarda meslekleri tanıttılar ve öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladılar.