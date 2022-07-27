İzmir Karabağlar'da KARBEM'den yüzde 98.5'lik başarı

İzmir'de eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), öğrencilerinin LGS başarısıyla bir kez daha gururlandırdı. KARBEM’de ücretsiz eğitim alan ve tercihte bulunan öğrencilerden yüzde 98.5’i, liselere yerleşmeye hak kazandı.İZMİR (İGFA) - Zorlu bir hazırlık sürecinin ardından LGS'ye giren KARBEM 8. sınıf öğrencilerinden 469'u, sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercihlerini yaptı. Bu öğrencilerden 462'si liseleri kazanırken, 7 öğrenci de nakil süreçlerinde şansını deneme kararı aldı. Böylece kurumda yerleşme başarısı yüzde 98.5'i buldu.

Öğrencilerden 2'si İzmir Fen Lisesi, 2'si İzmir Atatürk Lisesi, 3'ü Bornova Anadolu Lisesi, 4'ü İzmir Kız Lisesi'nde eğitim görme hakkı kazandı. Toplam 378 öğrenci Anadolu Lisesi'ne, 4 öğrenci Sosyal Bilimler Lisesi'ne, 12 öğrenci İmam Hatip Lisesi'ne, 66 öğrenci de meslek liselerine yerleştirildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu başarı oranından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, öğrencileri ve ailelerini kutladı.

Öğrencilere lise ve sonraki öğrenim yaşamlarında başarılarının devamını dileyen Başkan Selvitopu, “Öğrencilerimiz başarılarıyla ailelerinin ve bizlerin gururu olmaya devam ediyor. Hepsini tek tek kutluyorum. Yolları açık olsun” dedi.

Başkan Selvitopu, KARBEM'in dar gelirli ailelerin ve çocuklarının yanında olmaya devam edeceğine dikkat çekti.