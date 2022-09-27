İzmir Karabağlar'da kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgi

İzmir Karabağlar Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı aerobik, zumba ve pilates kurslarına yoğun ilgi gösteriliyor. Belediyeye bağlı spor salonu ve tesislerinde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, eğitmenler eşliğinde spor yaparak sağlıklı kalıyor.İZMİR (İGFA) - Esentepe'de bulunan Şehit kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Spor Merkezi, Yeşilyurt İhsan Alyanak Spor Salonu, Bahçelievler Uğur Mumcu Spor Merkezi, Devrim Mahallesi Spor Merkezi, Yunus Emre Mahallesi Spor Merkezi, Bozyaka Pazaryeri Altı Spor Salonu, Basın Sitesi (tenis) ve Cennnetçeşme Semt Merkezi'ndeki çalışmalar, haftanın 5 günü belirli saatler arasında devam ediyor.

Ayrıca yakın savunma kurslarıyla tenis, halk oyunları ve bocce de yine bu tesislerde, eğitmenler eşliğinde veriliyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uğur Mumcu Spor Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışma sonrası kursiyer kadınların talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar'da sporun gelişmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, “Olanaklarımız ölçüsünde bu merkezlerin sayısını artırmaya devam edeceğiz. 7'den 70'e herkesi sporla buluşturmak temel amacımız” dedi.