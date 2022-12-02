İzmir Karabağlar'da görme engellilere teknolojik laboratuvar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde görme engelliler bilgisayar kursu laboratuvarı Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu tarafından hizmete açıldı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Eğitimde Görme Engelliler” konulu söyleşi ve görme engelliler bilgisayar kursu laboratuvar açılışı, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) yapıldı.

Etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun yanı sıra, meclis üyeleri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda engelli vatandaş ve ailesi katıldı.

Başkan Selvitopu, sosyal devletin en önemli görevlerinden birinin, ihtiyaç sahibi ve engelli bireylere ulaşmak olduğunu söyledi. Yerel yönetimlere sorumluluk düştüğünü belirten Başkan Selvitopu, “Karabağlar Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret ediyoruz. Özellikle yeni düzenlediğimiz parkları, yolları, hizmet binalarını, engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun yapıyoruz” dedi.

Söyleşinin sonunda Başkan Selvitopu konuşmacılara doğa dostu sertifika ve çiçek vererek teşekkür etti.

Daha sonra hep birlikte, Karabağlar Belediyesi tarafından YKSM’de oluşturulan görme engelliler bilgisayar kursu laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.