İzmir Karabağlar'da gençlerle keyifli söyleşi

İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte Psikoterapist Karataş, gençlere yararlı bilgiler verdi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında pozitif psikoloji alanında uzman Psikoterapist Nuray Karataş'ı ağırladı.

Gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Karataş, onlara, çıktıkları üniversite yolculukları ve sonrasına ilişkin yaşam dönemlerine ışık tutacak yararlı bilgiler verdi.

Beden, başarı, ilişki ve gelecek kavramlarından oluşan “denge modelinden” söz eden Karataş, özgüven sahibi olmanın ve kişinin enerjisini doğru oranda kullanmanın yöntemlerini anlattı. Karataş'ı ilgiyle dinleyen gençler de, merak ettikleri konularla ilgili çeşitli sorular yönelttiler.

Yurdun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen söyleşiyi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve Başkan Yardımcısı Y. Güven Güngörmüş de izledi. Başkan Selvitopu etkinlik sonunda Karataş'a teşekkür ederek, “Dehanın Kodları”, “Nutuk ve Sırları” kitaplarını armağan etti. Nutuk'u herkesin okuması gerektiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Mustafa Kemal Atatürk savaş meydanlarında bile okumayı hiç bırakmamış, bu kitaplardan sürekli notlar almıştır” dedi.

Başkan Selvitopu, Karataş ve öğrenciler günün anısına fotoğraf da çektirdiler.