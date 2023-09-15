İzmir Karabağlar'da Eğitim Kart 5 bin aileye dağıtıldı

Karabağlar Belediyesi, tüm gücüyle eğitimin yanında olmaya devam ediyor. İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası'yla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında bu yıl da, çocukları ilkokul 1. sınıfa başlayan 5 bin aileye “Eğitim Kart” dağıtılıyor.İZMİR (İGFA) - Aileler bu kartlarla ilçedeki esnaflardan alışveriş yaparak çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarının önemli bölümünü karşılıyor. Böylece ilçe esnafı da kazanmış oluyor.

Kartların dağıtımının başlaması nedeniyle Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Ahmet Ragıp Üzümcü İlkokulu'nda tören gerçekleştirildi.

Törene Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Okul Müdür Yardımcısı Hilal Şengüder, Mahalle Muhtarı Muharrem Gülgü, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Güngörmüş, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende ailelere seslenen Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin tüm gücüyle eğitimin yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Emekleri nedeniyle öğretmenleri kutlayan ve yeni eğitim öğretim döneminin herkese hayırlı olmasını dileyen Bakan Selvitopu, “Eğitime 'Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi' anlayışıyla bakmıyoruz. Yerel yönetimlere de düşen önemli görevler var. Eğitime destek temel konularımızdan biri. Çünkü geleceğimiz olan çocuklarımızı ne kadar iyi eğitebilirsek, kentimize ve ülkemize o kadar yararlı olurlar. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bunun önemini bildikleri için ağırlığı eğitime, kültür ve sanata, spora vermişlerdi” dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin okulların bakım onarımlarını yaptığını, KARBEM Dersanesi aracılığıyla 1500 öğrenciyi lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz şekilde hazırladığını vurgulayan Başkan Selvitopu, Eğitim Kart'ın da önemli ihtiyacı giderdiğini söyledi. Bu yıl ilkokul 1. sınıfa başlayan 5 bin öğrencinin ailesine kartların dağıtıldığını belirten Başkan Selvitopu, “Bir çok yerel yönetim bu işe yeni başladı ama biz 4-5 yıldır Eğitim Kart dağıtıyoruz. Böylece dar gelirli ailelerimizin kırtasiye alışverişlerini yapmalarına küçük de olsa katkı koyuyoruz. Bütçemiz imkan verdiği ölçüde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizin çocuklarınız bizim çocuklarımız. Onlar öğretmenlerine, bizlere emanet. Biz bağış yapmıyoruz. Kamu görevlileri olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Desteklerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. Bundan sonra da okullarımızın spor malzemeleri ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında katkılarımız devam edecek” diye konuştu.

5 BİN ÖĞRENCİYE DAĞITILDI

Bu yıl Eğitim Kart, Karabağlar'da sosyo-ekonomik durumlarına göre belirlenen 5 bin öğrenciye dağıtılılıyor. Karabağlar Belediyesi'yle İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hazırlanan bu kartlara yüklenen paralar, sadece ilçedeki kırtasiyelerde geçerli. Böylece aile bütçelerine katkı konulduğu gibi esnafa da destek sağlanıyor.