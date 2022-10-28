İzmir Karabağlar'da "Cumhuriyet Daima VI" sergisi

İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Cumhuriyetimizin 99. yılı coşkusunu çok sayıda etkinlikle yaşatıyor. Bu kapsamda düzenlenen “Cumhuriyet Daima VI” sergisi, Karabağlar Belediyesi tarafından İzmir'e kazandırılan Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) törenle açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde açılan 'Cumhuriyet Daima VI' sergisinin açılışında Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu'nun yanı sıra, CHP'nin İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, sergide eseri olan sanatçılarla sanatseverler katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyetimizin 100. yılına “1” kaldığını vurgulayarak, “Neredeyse 1 asırlık Cumhuriyetimiz kendi değerleriyle, bakışıyla ayakta kalmaya devam ediyor ve edecek. Cumhuriyet kimsesizlerin rejimidir. Adalettir, hukuktur, saygı, sevgi ve hoşgörüdür. Bunu herkesin çok iyi anlaması gerekir” dedi.

Karabağlar Belediyesi olarak Cumhuriyet anlayışı ve hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını söyleyen Başkan Selvitopu, “Burası da, İzmir'in önemli bir kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek. Kültür sanat geliştikçe toplumumuz da değişecek. Sergiye katkı sağlayan tüm sanatçılarımızı kutluyorum. Emeklerinize sağlık! Her zaman olduğu gibi 'Daima Cumhuriyet, Cumhuriyet Daima!' diyerek hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Sanatçılar adına söz alan Faden Suzan Kudsioğlu da, desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sergide eseri bulunan sanatçılara katkı belgeleri verildi.