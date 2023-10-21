İzmir Karabağlar'da Cumhuriyet daima

İzmir Karabağlar Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yılını çok sayıda etkinlikle kutluyor. Bu kapsamda düzenlenen “Cumhuriyet Daima VII- 100. Yıl Karma Sergisi”, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) törenle açıldı.İZMİR (İGFA) - Törene, İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, sergide eseri olan sanatçılarla sanatseverler katıldı.

Başkan Selvitopu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmasının gurur, mutluluk ve onurunu yaşadığımızı vurguladı. Bugünleri, çok genç yaşlarda ve dünyaya örnek olmuş bir kurtuluş mücadelesi veren Mustafa Kemal Atatürk'le silah arkadaşlarına borçlu olduğumuzu belirten Başkan Selvitopu, “Bunu asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Hangi güç, kim ne yaparsa yapsın Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bu ulusun yüreğinden silemez” dedi.

Karabağlar Belediyesi olarak Atatürk'ün miras bıraktığı Cumhuriyet'e sahip çıkmaya ve onu geleceğe taşımaya kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

“O'nun ilkeleri doğrultusunda eğitime, bilime, kültür ve sanata özel önem veriyoruz. Bu konuda sınır tanımıyoruz, tanımayacağız. 500 bin insanımızın bilimle, kültürle, sanatla buluşması için gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bina bu anlayış doğrultusunda yaşama geçirildi. 'Böyle bir yerde kültür merkezi mi olur' diye eleştirenler oldu. Oysa bu tür merkezleri kentin her noktasına taşımak zorundayız. Çünkü insanlarımızı, özellikle çocuklar ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, hurafelerden uzak tutmanın yolu kültür sanattan, spordan geçiyor. O nedenle Karabağlar Belediyesi her semtte bir kültür merkezi, her mahallede de semt merkezi açmayı kendine hedef edindi. Bunlar toplumla bütünleşip birlikte yol almak için. Hepimize düşen görev, Cumhuriyetin kuruluş felsefesini ve ilkelerini geleceğe taşımak olmalıdır.”

Cumhuriyetimizin dünya çapında sanatçılar, bilim insanları, sporcular yetiştirdiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, “İyi ki Cumhuriyet kurulmuş, iyi ki Mustafa Kemal ve silah arkadaşları bu ülkede doğmuş. Cumhuriyetimiz dünya durdukça yaşayacaktır. Onu hiçbir güç yenemeyecektir. Hepimizin 100. yıl bayramı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Bağımsız Türkiye” diye konuştu.