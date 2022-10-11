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İzmir Karabağlar'da çocuklara 'orman' farkındalığı

YAŞAM 11.10.2022, 09:15
İzmir Karabağlar'da çocuklara 'orman' farkındalığı

İzmir'de Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki çocuklara “Dünya Çocuk Günü” etkinlikleri kapsamında farkındalık eğitimi verildi.İZMİR (İGFA) - Ege Orman Vakfı işbirliği ile Tahir Merzeci Ortaokulu 5’inci sınıflarda okuyan öğrenciler, Karşıyaka ilçesinde kurulan “Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi”ne giderek, iklim değişikliği ile mücadele, doğal varlıkların korunması, sürdürülebilir enerji kaynakları, sıfır karbon ekonomisi, atık yönetimi ve yeşil ekonomi konularında eğitimler aldı.

Çocuklar ayrıca Bornova ilçesindeki İzmir Şehir Ormanı'nda, yine Ege Orman Vakfı işbirliğiyle düzenlenen “Ormanlar Yaşasın Diye” etkinliğine de katıldı.

“Doğada Eğitim” başlıklı çalışmada çocuklar, ekosistem ve ekoloji konularıyla tanışmanın yanı sıra doğa bilincinin oluşturulması konularında çeşitli eğitimler aldı. Doğada zaman geçirerek doğal denge konusunda farkındalık geliştiren çocuklara, “Bez Torba Tasarım Atölyesi’nde” tasarladıkları bez torbaları günün anısına armağan edildi.

Çocuklar iki gün süren eğitim boyunca deneyerek ve eğlenerek öğrenme olanağı buldular. Çocuklar bu fırsatı kendilerine sunan Karabağlar Belediyesi'yle Ege Orman Vakfı yetkililerine teşekkür ettiler.

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