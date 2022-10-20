İzmir Karabağlar'da çocuklar, Yıldız Kenter’de yazarlarla buluşuyor

İzmir'de Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği “Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor” etkinliği, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar'a kazandırılan ve İzmir'in ikinci büyük kültür sanat mekanı olan merkez, Yazar Güzin Öztürk'ü ağırladı.

Öztürk, Aydınoğlu Mehmet Bey ve Limontepe Seniye Hasan Saray İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Savaştan kaçan bir çocuğu konu aldığı “Kuş Olsam Evime Uçsam” adlı çocuk kitabını öğrencilere anlatan Öztürk, onların sorularını yanıtladı. Etkinlik sonunda da çocuklara kitabını imzaladı.

Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Güven Güngörmüş de Öztürk'e, adına dikilen 3 fidanın sertifikasını vererek teşekkür etti.