İzmir Karabağlar'da çocuklar çevre bilinciyle yetişiyor

Karabağlar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle koordineli olarak ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik “İklim değişikliği ve sıfır atık” konulu eğitimlere devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Öğrencilere yönelik farkındalık oluşturma ve bilinç kazandırma amacıyla düzenlenen eğitim,son olarak Karabağlar İlkkurşun İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Karabağlar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü uzmanlarının katıldığı eğitimde çocuklara, “iklim değişikliği”, “atık yönetimi”, “tehlikeli ve tehlikesiz atıklar” ile Karabağlar’da ilçe genelinde uygulamaya başlanan “Sıfır Atık Projesi” hakkında bilgiler verildi.

Çocuklar eğitimde sık sık merak ettikleri konuları eğitimcilere sordu.

Şu ana kadar 13 okulda toplam bin 820 öğrenciye ulaşan belediye ekiplerinin eğitimlere Kasım ve Aralık aylarında da devam edeceği öğrenildi.