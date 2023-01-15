İzmir Karabağlar'da çalışanlar enflasyona ezdirilmedi

İzmir'de Karabağlar Belediyesi şirketi KAR-BEL A.Ş. ile DİSK’e bağlı Genel İş 5 No’lu Şube arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri atılan imzalarla tamamlandı. Karabağlar'da çalışan toplam 930 işçiyi kapsayan sözleşmede, sosyal ve mali haklarda yüzde 100 iyileştirme yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde toplu sözleşme imza törenine Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, DİSK Genel İş 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası – SODEMSEN Genel Sekreteri Cahit Korkmaz, SODEMSEN yetkilileri, sendika temsilcileri, KAR-BEL A.Ş. müdürü ve başkan yardımcıları katıldı.

Törende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yaptıkları sosyal ve mali haklardaki artışlarla çalışanları ekonomik zorluklar karşısında ezdirmediklerini ve yaşamlarını daha sağlıklı bir biçimde sürdürmelerini sağladıklarını belirtti.

Bundan sonra da 6 aylık enflasyon güvencesi ile emekçilere en iyisini vermeye çalışacaklarının altını çizen Selvitopu, “Bütçe imkanları ölçüsünde, kurumun gelir ve gider dengesini de göz önünde tutarak bu toplu sözleşmenin bir an önce sonuçlanması için gayret sarf ettik. Hep birlikte iyi bir sonuca ulaştık. Çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

DİSK’e bağlı Genel İş 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras ise toplu sözleşmede sundukları katkılardan dolayı Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’na teşekkür etti.

Yapılan sözleşme sonucunda Karabağlar Belediyesi KAR-Bel A.Ş de çalışan işçilerin sosyal ve mali haklarında yüzde 100 iyileştirme yapılırken, en düşük yevmiye ücreti de 400 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca çalışanların ücretlerine 6 aylık enflasyon güvencesi verildi.