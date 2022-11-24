İzmir Karabağlar'da Başkan Selvitopu öğretmenleri unutmadı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde KARBEM ve Nasreddin Hoca eğitmenleriyle buluştu; özel eğitim kurumunu ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü iki ayrı etkinlikle kutladı.

Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) ve Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi öğretmenleriyle kahvaltıda buluşan Başkan Selvitopu, daha sonra Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Özellikle KARBEM'in gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, “KARBEM'de eğitim gören gençlerimiz bugün karşımıza meslek sahibi olarak çıkıyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor” dedi.

KARBEM ve Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi öğretmenlerinin katıldığı kahvaltı, Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki Gemi Restoran'da gerçekleştirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Selvitopu, “Emperyalist güçlere karşı dünyaya örnek olmuş bir mücadeleyle kurulan Cumhuriyetimizde ilk iş olarak eğitime öncelik verildi. Çünkü bağımsızlığa kavuşmak tek başına yetmiyordu. Bu nedenle Mustafa Necati, İsmail Hakkı Tonguç gibi birçok değerli insanımız, gecesini gündüzüne katarak eğitimin gelişmesi için çaba harcadı” dedi.

Başkan Selvitopu daha sonra Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek, Okul Müdürü Turgay Toprak ve eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Bir öğrenciyle masa tenisi oynayan Başkan Selvitopu, öğretmenlere kırmızı karanfil armağan ederek günlerini kutladı.