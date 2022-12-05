İzmir Karabağlar'da Başkan Selvitopu'dan 'kadın' buluşması

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88. yılı İzmir'in Karabağlar ilçesinde kutlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi ve Karabağlar Kent Konseyi işbirliğiyle Kibar Hizmet Kompleksi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen buluşmaya, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, İzmir Kent Konseyi Eski Başkanı ve Eşit Yaşam Derneği Başkanı Seniye Nazik Işık, CHP Karabağlar Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle semt merkezlerinin kursiyer kadınları katıldı.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı ve Eşit Yaşam Derneği Başkanı Seniye Nazik Işık etkinliğin açılışında yaptıkları konuşmalarda, 5 Aralık tarihinin önemini vurgulayarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarını sundular.

Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, dünyada kadınlara bu hakkı veren ülkelerin başında geldiğimizi hatırlatarak, “Bunun önemini çok iyi kavramalıyız. Mustafa Kemal Atatürk 88. yıl önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı vererek, onların toplumsal yaşamın tüm alanlarında yer almasını sağlamıştır” dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin de bu anlayış doğrultusunda çalışarak toplumun yarısını oluşturan kadınlarla bağ kurmaya, onların yaşamlarını kolaylaştırmaya çalıştığını vurgulayan Başkan Selvitopu, kadınların inandığı her şeyi başarabildiğine dikkat çekerken, buluşmada eşi Fügen Selvitopu'yla birlikte masaları da tek tek dolaşarak kadınların günlerini kutladı.