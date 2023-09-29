İzmir Karabağlar'da asfalt denetimi

İzmir Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Ekipler son olarak Bahar Mahallesi'ndeydi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, her zaman olduğu gibi çalışmaları yerinde denetledi.

Bahar Mahalle Muhtarı Ahmet Cankurtaran'ın da eşlik ettiği incelemede Başkan Selvitopu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlar çalışmalar nedeniyle Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Başkan Selvitopu, ekiplerin sahada etkin şekilde çalışmaya devam ettiğini belirterek, “Önümüzde yağışlı, soğuk kış günleri var. O zamana kadar tüm gücümüzle sahada olmayı sürdüreceğiz. Gerek asfaltlama, gerek kaldırım ve tretuvar çalışmalarımız devam edecek. Bu güneşli günleri en verimli şekilde değerlendirmeye gayret edeceğiz” dedi.