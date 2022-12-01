İzmir Karabağlar'da 3 Aralık öncesi anlamlı buluşma

İzmir Karabağlar Kent Konseyi Engelli Meclisi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri, aileleriyle birlikte Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu ziyaret ederek taleplerini dile getirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi gerçekleştirilen ziyarette, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, konsey yürütme kurulu üyeleri, Engelliler Meclisi Başkanı Çiğdem Özkap ve Meclis Gençlik Kolu Başkanı Fulya Darıcı'yla Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Ahmet Davulcu da yer aldı.

Konuklarının taleplerini dinleyen ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Başkan Selvitopu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karabağlar'ın yeni kurulan bir ilçe olduğunu ve birçok ihtiyacı bulunduğunu belirten Başkan Selvitopu, “Bu ihtiyaçları karşılamaya çalışırken, ilçemizde sayıları 65 bine ulaşan engelli vatandaşları düşünmememiz söz konusu olamaz. Geçmişteki çarpık kentleşmeden kaynaklı yerlerde zorluklar yaşasak da, yeni yaptığımız parkları, hizmet noktalarını engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun düzenliyoruz. Yeni yol, kaldırım yaparken AB standartlarını gözetiyoruz” dedi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi olarak engelli olsun ya da olmasın ilçede yaşayan 500 bin insanın günlük yaşamını kolaylaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Buluşmanın sonunda Başkan Selvitopu Engelli Meclisi Gençlik Kolu üyelerine satranç takımı armağan etti.