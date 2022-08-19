İzmir Karabağlar'da 17 Ağustos'a özel anma

İzmir Karabağlar'da 17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı.İZMİR (İGFA) - 23 yıl önceki 17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler Karabağlar'da törenle anıldı. Karabağlar Belediyesi, Karabağlar Kent Konseyi ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen “Hazır mıyız?” başlıklı etkinlikte, bir kez daha afetlere hazırlığın önemine dikkat çekildi.

Poligon'daki Gazeteci Barış Selçuk Parkı Amfitiyatro'da düzenlenen etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı ve konsey yürütme kurulu üyeleri, İMO İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ve şube yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar önce İzmir Kent Konseyi, İMO, AKUT, TRAC, İzmir Afet Derneği gibi meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşlarının park girişinde yer alan standlarını, “Depreme Duyarlılık” konulu fotoğraf sergisini gezdiler. Daha sonra amfitiyatroda “Hazır mıyız?” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Başkan Selvitopu açılış konuşmasında, etkinliğe katılan ve konuya duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederek, “17 Ağustos'ta ve sonrasındaki başta 30 Ekim İzmir Depremi olmak üzere benzer felaketlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. 17 Ağustos Depremi'ni hiçbir zaman akıldan çıkarmamalıyız. Çünkü duyarsızlık, can ve mal kayıplarını beraberinde getirir. Bilimle, akılla, teknolojiyle bu kayıpları en aza indirebilir, hatta Japonya örneğinde olduğu gibi sıfırlayabiliriz” dedi.