İzmir Karabağlar Belediyesi okulları da boyuyor

İzmir'e bağlı Karabağlar Belediyesi, kimin görev alanına girdiğine bakmaksızın eğitime destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlayış kapsamında ilçedeki okullara, öncelik sırasına göre boya, badana, bakım destekleri veriliyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, kimin görev alanına girdiğine bakmaksızın eğitime destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlayış kapsamında ilçedeki okullara, öncelik sırasına göre boya, badana, bakım destekleri veriliyor.

Çalışmalar, 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesi aralıksız devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda eğitim görmesini hedefleyen Karabağlar Belediyesi, okulların iç duvar boyamalarının yanı sıra bahçe temizliklerini de yapıyor. Bahçelerde bulunan spor ve oyun alanları çizgileri de yenileniyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eğitime destek çalışmaları kapsamında yakında okul onarım ihalesine çıkacaklarını hatırlattı. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Tüm gücümüzle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.