İzmir Karabağlar asfaltlamada sıcak dinlemiyor

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek için ilçenin farklı noktalarındaki asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, her zaman olduğu gibi Doğanay Mahallesi 9110/2 ve Reis Mahallesi 9114/1 sokaklardaki asfalt serim çalışmalarını da yerinde denetledi.

Başkan Selvitopu, mahalle muhtarlarıyla birlikte yakıcı güneş altında ter döken emekçilere kolaylıklar diledi; bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti.

Doğanay Mahalle Muhtarı Halil Şenkuzu ve Reis Mahalle Muhtarı Ali Şen'le birlikte çalışmaları denetleyen Başkan Selvitopu, mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havaya rağmen asfat serimlerinin programa göre devam edeceğini söyledi. Görevlerini en iyi şekilde yapmak için canla başla çalışan ekiplere teşekkür eden Başkan Selvitopu, “Muhtarlarımızın da önerilerini alarak, acil ihtiyaç duyulan sokaklara girmeye devam ediyoruz. Hedefimiz bu yaz sezonunda olabildiğince çok noktada serim gerçekleştirmek. Bunu da tekniğine uygun şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Serim öncesi freze makinamızla eski asfaltı kazıyarak, yollarımızda kot farklı oluşmasını engelliyoruz” dedi.