İzmir Karabağlar'a 'Atatürk'ten Mektup Var'

İzmir Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında düzenlediği “Atatürk’ten Mektup Var” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Y. Güven Güngörmüş, Seçici Kurul üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Selvitopu, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 1919 yılından Cumhuriyet'i ilan ettiği 1923'e kadar geçen kısa sürede, çok önemli devrimleri hayata geçirdiğini söyledi. Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi olarak O'nun izinden gitmeye çalıştıklarını belirterek, bir kez daha Ulu Önder Atatürk'ün anısı önünde saygıyla, sevgiyle eğildiklerini belirtti.

Törende söz alan Seçici Kurul üyeleri Yunus Bekir Yurdakul ve Hakkı Karadeniz de, katılan tüm öğrencilerin, yazdıkları kompozisyonlarla Atatürk'ü yaşadıklarını ve yaşattıklarını vurguladı.

133 eserin katıldığı yarışmada birincilik ödülüne Şehit Komiser Abdullah Ortanca Ortaokulu 8/G Sınıfı’ndan Yağmur İnce, ikincilik ödülüne İyiburnaz Ortaokulu 7/E Sınıfı’ndan Öznur Karadağ, üçüncülük ödülüne Kazım Karabekir Ortaokulu 7/F sınıfından Egemen Çinici, Seçici Kurul Özel Ödülü’ne de Cemil Meriç Ortaokulu 8/E Sınıfı’ndan Cemre Kılıç değer görüldü.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri katılımcı protokol tarafından takdim edildi.