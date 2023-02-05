İzmir'in yüksekleri kara teslim

İzmir Karabağlar Tırazlı, Menemen Çukurköy, Turgutlar, Bozalan bölgelerinde yolda mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı. Birçok noktada kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi buzlanma ve kar yağışının özellikle yüksek bölgelerdeki yerleşim yerlerinde yaşamı olumsuz etkilememesi için saha çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Kemalpaşa, Menemen, Karabağlar, Karşıyaka, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Kınık’ta ekipler kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolları açık tutmaya çalışırken, bir yandan da gerekli önlemleri almadığı için yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor. Ayrıca gelişebilecek olağanüstü durumlar göz önünde bulundurularak ekipler teyakkuz halinde bekletiliyor.

Kent genelinde çalışma yapılıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Spil Dağı ulaşım yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karabağlar Tırazlı Mahallesi Hava Radar Komutanlığı bölgesinde bir araç kurtarıldı. Müdahalenin ardından kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürüldü. Kemalpaşa Ovacık Mahallesi’nde kar küreme ve tuzlama çalışması tamamlandı. Menemen Çukurköy Mahallesi’nde de bir araç kurtarıldı ve kar küreme çalışması yapıldı. Menemen’in Turgutlar ve Bozalan bölgelerinde araç kurtarma ve kar küreme çalışmaları sona erdi. Karşıyaka Karagöl, Tire Dallık Mahallesi, Ödemiş Çamyayla, Tire Kahve Dibekçiler, Ödemiş Horzum, Kiraz Ahmetler, Karabağlar Kavacık, Kınık Çanköy ve Karadere bölgesinde kar küreme çalışmaları sürdürülüyor. Tire Çeliközü’nde de müdahaleler devam ediyor.