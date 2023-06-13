İzmir'in kültürel değerleri sergileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, İZELMAN A.Ş. ve İzmir Suluboya Ressamları Derneği ile hazırlanan “İzmir’in Kültürel Değerleri Resim Yarışması Sergisi” Konak metro alanında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in kültürel değerleri resim yarışması sergisi Konak Metro alanında görücüye çıktı.

Serginin açılışına; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer, İZELMAN A.Ş. Genel Müdürü Burak Alp Ersen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Dernek Başkanı Muzaffer Bektaş (Mona Muzo) dernek yönetim kurulu üyeleri Nilay Çevik, N.Müzeyyen Gökmen, GülferTellaloğlu, Ayla Erdoğ Çetin, Fikret Güneş, Özlem Kalmaz ve sanatçılar katıldı.

İzmir Suluboya Ressamları Derneği Başkanı Muzaffer Bektaş, derneğin adının Uluslararası İzartis Derneği olarak değiştirildiğini duyurdu. Derneğe katkı ve destekleri nedeniyle Başkan Soyer’e teşekkür eden Bektaş, serginin 30 Temmuz akşamına kadar açık kalacağını söyledi.

Bektaş, “Bu yarışma ile sanatçılarımız için yeni bir heyecan başlıyor. İnanıyoruz ki devamında, ulusal çapta harika geri dönüşler alacağız. Hem sanat hem de güzel İzmir ve bölgesi adına İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yarışmanın devamında ciddi çalışmalar yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş ile İzmir’imiz için derneğimizle birlikte böylesi anlamlı bir projeye imza atmaları, sanat ve sanatçıya destek vermeleri bizleri mutlu etti ve onurlandırdı. Sanatçıların yaşamlarını dahi kazanmakta zorlandıkları bu dönemde kendilerine gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ TESLİM EDİLDİ

Baskı kategorisinde birinciliği Gülnaz Ertan, ikinciliği Mualla Gürle, üçüncülüğü MehlikaKorol, mansiyon ödülünü ise Busen Nijen Alparslan aldı.Suluboya kategorisinde birinci Hakan Güngör, ikinci Hatice Turhan, üçüncü ise Huriye Tamer oldu. Mansiyon ödülü de Zekiye Erçin’e gitti.Yağlıboya kategorisinde ise birincisi Zahit Yıldız, ikincisi Fatma Şehnaz Şimşek, üçüncüsü Şükran Ulucan oldu. Mansiyon ödülü de Birgül Ergün’e verildi.