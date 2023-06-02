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İzmir'in ilk kahve fuarı başladı

YAŞAM 02.06.2023, 10:30
İzmir'in ilk kahve fuarı başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ilk defa yapılan, kahve sektörünün profesyonellerini buluşturan İzmir Kahve Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Başkan Tunç Soyer, “Türkiye özellikle kahve ekipmanları konusunda ihracatçı konumunda. Türkiye’nin ve İzmir’in bu devasa sektörden daha büyük pay alması için İzmir Kahve Fuarı çok önemli bir rol oynayacak” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık işbirliği ile düzenlediği İzmir Kahve Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Sektörün öncü firmaları, kahve endüstrisinde ihtiyaç duyulan öğütücülerden kavurmaya kadar farklı makineler, malzemeler ve kahveyle ilgili her şeyin yer aldığı fuar dört gün sürecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açılış konuşmasını yaptığı fuara eşi Neptün Soyer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi ve Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Kosta Rika Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, SNS Fuarcılık Kurucu Ortağı Saruhan Simsaroğlu, sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
  Soyer: “Bu toprakların umudunu büyütmeye devam edeceğiz” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Kahve Fuarı’na ev sahipliği yapmamızın çok temel bir sebebi var. İzmir’in ekonomisinin büyümesine katkı vermek. Ülkemizde ve şehrimizde refahı arttırmak. Ve o refahı adil bir şekilde, hakça paylaşmak. Hepimizin bildiği bir gerçek var: Bugün Türkiye’nin en büyük meselesi ekonomik kriz. İşte bugün, bu yaraya tuz basmak için buradayız. Fuarcılık alanında ülkemize öncülük etmeye ve bu toprakların refahını, umudunu büyütmeye devam edeceğiz” dedi.
  “Kahvenin uzun yolculuğu İzmir Kahve Fuarı'nda” Kahvenin tarih boyunca dünyanın en önemli ticaret ürünlerinden biri olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, “Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin kahvehaneler, yeni nesil kahve dükkânları insanlara hizmet veriyor. 70’ten fazla ülkede yetişen kahve, insanlığın ortak mirası olmuş durumda. Kahve, yalnızca en çok içilen içeceklerden birisi değil; dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Kahve sektörü, ülkemizin de ihracat ve ithalatında büyük bir yere sahip. Türkiye kahve üreten bir ülke olmasa da özellikle kahve ekipmanları konusunda ihracatçı konumunda. İzmir Kahve Fuarı’nda şehrimiz ve Türkiye için bu ekonomiyi büyütmek amacıyla buluştuk. Ev sahipliği yaptığımız bu fuarda, dünyanın ve ülkemizin her yerinden gelen sektör paydaşları, firmalar ve kahve meraklıları bir arada olacak. Çekirdekten, aldığımız ilk yuduma kadar kahvenin uzun yolculuğu İzmir Kahve Fuarı'nda olacak. Türkiye’nin ve İzmir’in bu devasa sektörden daha büyük pay alması için İzmir Kahve Fuarı çok önemli bir rol oynayacak. Derler ki, bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır. İşte bu nedenle bugün burada olan her birinize, bütün katılımcılara ve kahve sektörünün değerli paydaşlarına can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi. 
SNS Fuarcılık kurucu ortağı Saruhan Simsaroğlu, “İzmir kahve konusunda önemli bir yere sahip. Firmalarımız ihracatın yollarını arıyor. Bereketli bir fuar olmasını diliyorum” dedi. 
  Son iki gün kahve tutkunlarını da ağırlayacak İzmir Kahve Fuarı, Türkiye’den ve dünyadan ağırlayacağı ziyaretçileri için sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirecek. 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan fuar, ilk iki günde profesyonel ziyaretçileri, son iki günde ise profesyonellerin yanı sıra kahve meraklıları ve tutkunlarını da ağırlayacak.
“Demleme ve Tadım Sahnesi” ile “Roastery Sahnesi ve Uygulama Alanı”nda düzenlenecek farklı söyleşi, kahve kavurma, demleme gibi etkinliklerin de yer alacağı fuar birbirinden değerli isimleri de ziyaretçilerle buluşturacak. “Demleme ve Tadım Sahnesi”nde Atilla Narin, Aykut Yaşar, Ayşen Üçcan Keskinkılıç, Elif Ünal, Ercan Turan, İsmail Gökcan, İsmet Demir, Levent Öncü, Mert Dinler, Sam Çeviköz, Orkun Üstel gibi isimler farklı etkinliklerde ziyaretçilerle bir araya gelecek. Birbirinden değerli isimler; kahve demlemeden kahve dükkanı açarken nelere dikkat edilmesi gerektiğine, kahve ekipmanlarından 3. dalga kahve akımına ve Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsüne kadar birçok farklı konuda söyleşiler ve workshoplar gerçekleştirecek. Roastery Sahnesi ve Uygulama Alanı’nda ise Şerif Başaran’ın yanı sıra Aykut Yaşar, Şahin Demirden, Müjdat Aydın ve Yury Stalmakhou kahve kavurma ve teknikleri ile ilgili farklı etkinlikler yapacak. Fuarla ilgili tüm bilgilere ve detaylı etkinlik programına “kahvefuari.com” adresinden ulaşılabilecek.

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