İzmir'in gururu Gazete35'e onur ödülü

Birlik ve Beraberlik Federasyonun düzenlemiş olduğu ve Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 özel ödülden birini İzmir’in 18 yıllık gazetesi Gazete35’e layık görüldü.Gazete35 (İZMİR) - Cumhuriyetimizin 100. Yılının kutladığı 9 Kasım gecesi Adnan Saygun Sanat Merkezinde muhteşem bir organizasyonla birlikte İzmir’de ödül gecesinde sahiplerini bulacağını belirten ve gecenin ev sahipliğini üstlenen Birlik ve Beraberlik Genel Başkanı Mehmet Diş; “Biz ülkemizin ve vatanımızın bu anlamlı gününde bizlerde bir anlam katarak 100. yılında 100 özel insana 100 ödül gecesi düzenledik.

Bu geceye katılan ve ödül alacak kişilerden engelli insanlarımıza adlarına en az akülü 2 araba almalarını rica ediyoruz. Bu arabaları da isterlerse yine kendileri başka bir organizasyon da kendileri verebilirler veya isterlerse bizler onların adına verebiliriz. Ayrıca; ödül alan kişilere birer sertifika ve kendilerini ve şirketlerini tanıtan bir dergi çıkartıp dergimizde yayınlayacağız" ifadelerini kullandı.

