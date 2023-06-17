İzmir'in efsane başkanı unutulmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken 2004 yılında kalp krizi sonucu hayata veda eden Ahmet Piriştina, Aşağı Narlıdere Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı. Merhum başkan ölümünün 19. yılında sevenleri tarafından unutulmadı.İZMİR (İGFA) - 2004 yılında henüz 52 yaşındayken hayata veda eden Ahmet Piriştina, ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Aşağı Narlıdere Mezarlığı'ndaki anma törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ahmet Piriştina’nın kızı Zeynep Piriştina, oğlu Levent Piriştina ile torunları, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Piriştina'nın yakın çalışma arkadaşı, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Şebnem Tabak, eski Konak Belediye Başkanı Erdal İzgi ile çok sayıda yurttaş katıldı.

“Sizden güç almak tüm ailemizi çok mutlu etti” Levent Piriştina anma törenine katılanlara teşekkür ederek, “19 yıl sonra da sizleri burada görmek, sizden güç almak tüm ailemizi çok mutlu etti. Piriştina ailesi adına hepinize şükranlarımı sunuyorum, iyi ki varsınız” dedi.

Törene katılanlar Piriştina'nın mezarına karanfiller bıraktı. Ahmet Piriştina'nın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.