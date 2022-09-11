İzmir'in 100. yılına özel 'türkü' albümü

İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. Yılı türkülerle kutlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü, “İzmir Türküleri” albümüyle kutlanıyor.

‘Sony Music Türkiye’ etiketiyle yayınlanan albümün lansman konseri ise İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. Yıldönümü kutlamaları kapsamında, İzmir Kültürpark Çim Konser Alanı’nda düzenlenen konserle yapıldı. Ege türkülerini Ahmet Adnan Saygun Senfoni Orkestrası eşliğinde, Tuluğ Tırpan yönetiminde Öznur Serçeler, Feridun Düzağaç, Göksel, Ferman Akgül, Yaşar, Yiğit Kaya, Nilipek. Feryal Öney, Fehmiye Çelik, Doğan Duru ve Sinan Kaynakçı izleyenleri tarihte yolculuğa çıkardı.

Albümün konser ayağında yer alan ünlü isimler, İzmir’in 100 yıllık tarihinde en bilinen türkülerle tarihi yeniden canlandırdı. Konser sonunda ise Kültürpark’ta bir başka sahnede olan Can Gox da gelerek dev kadro ile İzmir Marşı’nı seslendirdi.

Sadece İzmirlilere değil, tüm müzikseverlere, gelecek nesillere armağan olacak “İzmir Türküleri” albümünün prodüktör koltuğunda Süheyl Atay otururken, müzik direktörlüğünü ve türkülerin düzenlemesini Tuluğ Tırpan üstleniyor. Tuluğ Tırpan’a ait orijinal beste “Prelüd İzmir” ile açılan albüm, Göksel’in seslendirdiği “İzmir’in Kavakları” ile devam ediyor. Albümde Cem Adrian “Fayton”, Feridun Düzağaç “Gerizler Başı”, Soner Olgun “Ah Bir Ataş Ver”, Nilipek. “Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım”, Sinan Kaynakçı “Milo Mu Ke Mandarini”, Yiğit Kaya “Esma”, Ferman Akgül “Uçun Kuşlar Uçun İzmir’e Doğru”, Yaşar “Harmandalı” türkülerini seslendiriyor.

İzmir’in 100. Yılı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in önerisiyle ünlü isimlerle hazırlanan arşivlik bu albüm, sadece İzmirlileri değil, Cumhuriyet aşıklarını da türküyle yakalıyor. Prag Filmharmonic Orchestra ile kaydedilen, İzmir denince akla gelen türküler, İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılını, görkemli bir kutlamaya çeviriyor.