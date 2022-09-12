İzmir Güzelbahçe’nin 100. yılında Gripin coşkusu

İzmir'de Güzelbahçe Genco Erkal Açık Hava Tiyatrosu’nda 11 Eylül Güzelbahçe’nin Kurtuluşu Günü nedeniyle Gripin sahne aldı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi’nin Kurtuluşun 100. Yılında düzenlediği Gripin Konserine büyük ilgi vardı.

Vatandaşlar konserden saatler önce Amfi tiyatro önünde sıraya girdi. Yer bulamayan vatandaşlar tüm boşlukları doldurdu, tiyatro duvarlarının üzerinden izledi.

Gripin sahneye çıktığında inanılmaz bir coşku tüm Güzelbahçe’yi sardı. “Muhtemel Aşk, Durma Yağmur Durma, İzmir Marşı, Dalgalandım da Duruldum, Aşk Nerden Nere, Beni Boş Yere Yorma” parçalarını seslendiren gruba konser boyunca vatandaşların eşlik etmesi gecenin coşkusunu zirveye taşıdı. Grup ‘Aşk Nerden Nereye’ parçasını yoğun istek üzerine tekrar söyleyerek konser son buldu.

Muhteşem bir kurtuluş gününe şahitlik ettiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Bu gece Gripin konseriyle 100.yılı büyük bir coşku ve sevinçle kutluyoruz. 100 yıl önce büyük bir mücadele verildi. Saray halkını unutmuştu. Saraydan ülkeyi yönetmeye çalışıyordu fakat ülke dört bir yandan işgal altındaydı. Yönetilemez hale gelmişti. Samsun’dan Anadolu’ya bir umut meşalesi yakıldı ve bu meşale tüm ülkeyi sardı. Büyük mücadeleler sonucu bu vatan düşman işgalinden kurtarıldı. Büyük önder, tek ve ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde düşman İzmir’den denize dökülerek bağımsızlık meşalesi tüm ülkeyi sardı. Bu ülke laik, demokratik, özgür, bağımsız ve Cumhuriyetin tüm ilkelerini yüzlerce yıl yaşatacak. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Bu vesileyle 11 Eylül Güzelbahçe’mizin Kurtuluş Günü kutlu olsun” dedi.

Konser sonunda Başkan İnce Gripin ekibine çiçek taktim ederek teşekkür etti.