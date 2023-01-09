İzmir Güzelbahçe’de Aşık Akarsu türküleriyle anıldı

İzmir Güzelbahçe Belediyesi, Halk Müziği'nin unutulmaz sanatçılarından Muhlis Akarsu’nun anısına konser düzenledi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun “Muhlis Akarsu Türküleri" konseri Güzelbahçeli Türkü severlerden büyük ilgi gördü.

Atatürk Kültür Merkezi TuncelKurtiz Salonu'nda gerçekleşen konsere CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, meclis üyeleri ve Güzelbahçeliler katıldı.

Şef Servet Özden yönetimindeki 40 kişilik Halk Müziği Korosu Aşık Muhlis Akarsu’ya ait 22 eseri seslendirdi.

Türkü severlere 2 saat müzik ziyafeti sunan Güzelbahçe Belediyesi Halk Müziği Korosu, konseri ‘Kolay değil ben bu derdi çekemem’ türküsünü izleyicilerin hep birlikte söylemesiyle bitirdi.

Konserin sonunda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen ve Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Rıza Özkan koristleri tek tek kutlayarak çiçek verdiler. Başkan İnce, "Halk Müziğimizin unutulmaz sanatçılarından Muhlis Akarsu'yu andığımız bu gecede, belediyemizin Türk Halk Müziği Korosu değerli sanatçımıza ait birbirinden güzel 22 eseri seslendirdi. Şefimiz Servet Özden yönetimindeki koromuz, salonu dolduran türkü dostlarımıza unutulmaz bir gece yaşattı. Başta şefimiz olmak üzere tüm koro üyelerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, değerli sanatçımız Muhlis Akarsu'yu bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.