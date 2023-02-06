İzmir Güzelbahçe'nin kalbi depremzedelerle

Güzelbahçe Kaymakamlığı ve Güzelbahçe Belediyesi’nin yaptığı çağrıyla vatandaşların topladığı yardım malzemeleri, merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem bölgesine 5 araç gönderilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi lojistik merkezine yola çıktı.İZMİR (İGFA) - Vatandaşlara sosyal medya ve SMS bilgilendirmesinden sonra deprem bölgesi için yardımlar adeta sel oldu.

Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonundan belediye ve vatandaşlar tarafından tasnif edilerek kolilere konulan Battaniye, Isıtıcı, Çocuk Bezi, Yorgan, Kıyafet, Kadın pedi, ıslak mendil, ayakkabı. PowerBank, gibi malzemeler 5 kamyonetle İzmir Büyükşehir Belediyesi Lojistik Merkezi’ne götürüldü.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Herkes elinden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Dayanışma günü, bir olma birlikte olma gün” diye konuştu.

‘ÇOK UZAK OLSAK BİLE KALBİMİZ SİZİNLE’

Güzelbahçeli vatandaşlardan gelen yardım kolilerinde çıkan notlar duygulandırdı.

Ediz Ahtaker isimli vatandaş “İlinizde gerçekleşen deprem için çok üzgünüz. Gönderdiklerimiz inşallah işinizi görür. Çok uzak olsak bile kalbimiz sizinle” notuyla gönülleri ısıtan bir not yazarak depremzede vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.

Yardım etmek isteyen vatandaşlar bugün ve önümüzdeki günler de gece 24’e kadar yardımlarını ukalturabiliyor.