İzmir Güzelbahçe'den yardım eli

İzmir'de Güzelbahçe Kaymakamlığı ve Güzelbahçe Belediyesi’nin yaptığı çağrıyla vatandaşların topladığı yardım malzemeleri,1 tır ve2 kamyona yüklenerek yola çıktı.İZMİR (İGFA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 il ve onlarca ilçede yıkıma ve can kayıplarına neden olan depremlerin ardından Güzelbahçe’de yardımlar çığ gibi büyümeye devam ediyor. Belediye ve kaymakamlıktan yapılan açıklamanın ardından akın akın gelen yardımlar belediye, kaymakamlık ekipleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından ayrıştırılıp kolileyip araçlara bindiriliyor.

Bu büyük felaketi hep birlikte aşacaklarını söyleyen Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, “Ülke olarak büyük bir felaketten geçiyoruz. Kaymakamlığımız ve Belediyemiz STK ve vatandaşlarımızla birlikte büyük bir dayanışma sergiliyoruz. Araçlarımız yola çıktı. Umarız kısa sürede tüm ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaşır ve bir nebzede olsa yaralarına merhem oluruz. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Yıkımın çok büyük olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Yaşanan felaketin gerçek boyutu gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Büyük bir felaketten geçiyoruz. Bu felaketten bir birimize sarılarak, el ele vererek çıkacağız. Bugün itibariyle 1 tır 2 kamyonumuzu gönderdik. İlk günden itibaren malzemeleri yükleyip lojistik merkezine gönderdik. Yardımlar geliyor, ekiplerimiz tüm yardımları düzenleyip kolileyip hemen sevkiyatını yapıyor. Umarız çok daha fazla can kaybı olmadan bu felaketi atlatırız” diye konuştu.

Güzelbahçe Belediyesi, AKUT Yarımada ekibinin Osmaniye’ye gitmesi için araç tahsisi yaptı. 8 kişilik ekipten oluşan AKUT Yarımada Ekibi deprem bölgesi için dün itibariyle yola çıktı. Başkan İnce ekibi yolcu etti. ‘Umarız ki güzel haberler verirsiniz bize. Her kurtardığınız can bizler için umut olacaktır. Yolunuz açık olsun. Aramıza sağlıklı bir şekilde dönmeniz en büyük temennimizdir. Belediyemizin tüm imkanları sizlere her zaman açık. Bu enkazdan hep birlikte çıkacağız ’dedi.