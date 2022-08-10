İzmir Güzelbahçe'den Başkan Tunç'a bardacıklı davetiye

İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, 13-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Sancar Maruflu 9. Payamlı Bardacık Festivali’nin davetini bardacık ve poşu ile birlikte yaptı.İZMİR (İGFA) - Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Payamlı Bardacık Festivali’nin davetiyesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e bardacıkla yaptı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "13-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 9. Payamlı Bardacık Festivali’ne davet etmeye geldik. Sayın Başkanımız sizi festivalimizde görmekten mutluluk duyacağız. Köylüye en büyük desteği veren Büyükşehir belediyemizin yerelden kalkınma politikasını bizlerde Güzelbahçe’de 9 yıldır sürdürüyoruz." dedi.