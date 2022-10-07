İzmir Güzelbahçe'de yeni dönem kurslar başlıyor

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi’nin 30’a yakın el sanatları, hobi ve spor kursları 8 Ekim itibariyle başlıyor.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, yaz sezonunun bitmesiyle kış dönemi kursları kayıtlarını tamamlayarak 8Ekim tarihinden itibaren kurs çalışmalarına başlıyor.

Kursların açılışlarıyla ilgili bilgi veren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce,“ Yaz sezonunun bitmesiyle her yıl yaptığımız kış dönemi kurslarımızı yeniden başlattıklarını belirterek, "Şu an 30’a yakın kurs, bine yakın kursiyerimizle bugün büyük bir aile olduk. Çoğunluğunu gönüllü eğiticilerimizin verdiği 30’a yakın kursumuzda kontenjanlar doldu, 8 Ekim itibariyle kurslarımız başlamış olacak. Yeni eğiticiler ve derslikler buldukça yeni kurslar açmaya devam edeceğiz. Kursiyerlerimiz bu kurslarda öğrendikleriyle, ürünler üretip eğer pazarlamak istiyorsa gece pazarımız başta olmak üzere diğer yöresel pazarlarımızda stant veriyoruz ve bu ürünlerinizi burada satma imkânı sunuyoruz. Bizim bu kurslardan herhangi bir ekonomik beklentimiz yok. Amacımız hemşerilerimizin zamanını en iyi şekilde değerlendirmeleri, el becerilerini geliştirmeleri ve sportif aktivitelerde bulunmaları” diye konuştu.

YelkiSemtevi, Atatürk Kültür Merkezi, Amfi Tiyatro, Cemevi (Tahtacı Kültür Evi), Ayşe Mayda Tesislerinde verilen ve Ekim ayı itibarıyle başlayan kurslar şöyle:

Ahşap Boyama, Çocuklarla Ahşap Boyama, Almanca, Bağlama, Balık Ağı, Fransızca, Halk Oyunları, Hazır Giyim, İngilizce,İtalyanca, Üç Boyutlu Kaati, Karma Dikiş Kursu, Makrome, Mozaik, Pratik Dikiş, Resim, Ritim, Takı Tasarım, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Müziği Korosu, Türk İşi Tel Sarma, Tiyatro, Aerobik, Zumba, Plates, Yoga, Cimnastik, Basketbol, Voleybol, ayrıca Güzelbahçe Meclis Üyesi Zeynep Ferda Demirbaş KİHEP Eğitimi vermekte.