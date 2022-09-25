İzmir Güzelbahçe'de Muhtar Cengiz’in ismi yaşayacak

Güzelbahçe’nin en büyük mahallesi olan Yalı Mahallesi’nin 37 yıl muhtarlığını yapan geçen yıl hayatını kaybeden Muhtar Erol Cengiz adına yapılan park, ölüm yıl dönümünde açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Kazım Çam, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Cengiz ailesi, siyasi partilerin temsilcileri, Güzelbahçe Kent Konseyi yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen parkın açılışında duygu dolu anlar yaşandı.

Erol Cengiz’in gönüllerde 37 yıl boyunca taht kurduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Kazım Çam, ‘‘Çok sevdiğimiz bir abimizi bir yıl önce maalesef kaybettik. Adını yaşatmak için çalışmalara başladık. Belediye meclisimizden oy birliği ile bu parkın adını karar aldık. Erol abimize yakışır biçimde Yalı Mahalle’mizin tam merkezinde denizin hemen kıyısında ailelerin ve çocukların güzel vakit geçireceği yeşil alan kazandırdık. Erol abimiz çocuklarıyla torunlarıyla burada yaşamaya devam edecek. O ki insanların doğumundan ölümüne kadar her zaman yanındaydı. Çok duyguluyuz. Onu abim gibi babam gibi severdim. Onu anlatmakla bitiremeyiz. Işıklar içinde, nurlar içinde yaşasın.Parkımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Kent Konseyinde 9 yıl boyunca birlikte çalıştıklarını ifade eden Güzelbahçe Kent Konseyi Onursal Başkanı Özan Parlar, "Böyle bir kalabalığın bir yıl sonra toplanması kolay değil. Muhtarımız Erol Cengiz güzel şeyler üretti ki gönüllerde de işte böyle yer aldı. Şuan fiziki olarak aramızda yok ancak nice Erol Cengiz’ler Güzelbahçe’mize hizmet edecek" dedi.

Cengiz ailesi adına gözyaşları içinde konuşan Sinem Kandemir, ‘‘ En başta bize bu gururu yaşatan, eğer benim sesimi duyuyor, beni görüyorsa babam Erol Cengiz’e çok teşekkür ediyorum. Yıllarca bu mahalleye hizmet veren babamın adının sonsuza dek yaşamasında emeği olan Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa İnce ve tüm Güzelbahçe Belediyesi ailesine teşekkür ediyorum’’ dedi.

Konuşmaların ardından Muhtar Erol Cengiz Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılara tavuk, pilav ve lokma ikram edildi.