İzmir Güzelbahçe'de 'İnce' düşünce

İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, kısa süre önce ilk defa babalık sevinci yaşayan Tuğrul Canoğlu ile Oğuz Berk Sarı ve ailelerinin ziyaret ederek babalar Günü’nü kutladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla yerel belediye farklı bir program düzenledi.

7 Haziran'da erkek bebek babası olan Tuğrul Canoğlu ve 8 Haziran da Kız bebek babası olan Oğuz Berk Sarı’yı ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa İnce, bebekler için battaniye ve bez, anneler için çiçek ve babalar için de gömlek hediye etti.

Başkan İnce’nin sürpriz ziyareti Canoğlu ve Sarı ailelerini oldukça mutlu etti. Başkan İnce, bu yıl farklı bir kutlama olmasını dileyerek, ilk defa babalık sevinci yaşayan babaları ve ailelerini ziyaret ettiklerini söyledi. "Babalık fedakârlık ister" diyen Başkan İnce, "Anneyle birlikte çocukları için çalışıp çabalayan onlara iyi bir gelecek hazırlamak için büyük fedakârlık gösteren, hayatta olan ve hayatını kaybetmiş tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum" dedi.