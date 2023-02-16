İzmir Güzelbahçe'de depremzede çocuklara oyun alanı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrasında İzmir’e gelen depremzede ailelerin Güzelbahçe Yardım Merkezine gelen ailelerin çocukları için çocuk oyun alanı oluşturuldu.İZMİR (İGFA)- Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında Güzelbahçe’de yakınlarının yanına yerleşen depremzede aileler yardım merkezine gelerek eksiklerini tamamlarken, çocuklarda oyun alanında zaman geçiriyor.

Gönüllü Psikologlar Dila Suvarioğlu, İdil Hız ve Pelin Sevinç, çocuklarla ilgilenip onlarla zaman geçirirken, ailelerde evlerinde olan eksiklikleri tamamlıyorlar.

Yaraları birlikte saracaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “ Ailelerimiz İzmir ve Güzelbahçe’ye gelmeye başladı. Yardım merkezimizi birer sosyal market haline getirdik. İhtiyaçlara göre her şeyi ayrı masalarda hazır hale getirdik. Gelip birer mağaza gibi gezip eksikleri ne varsa alabilirler. Tabi ailelerimiz gelirken çocuklarını yanlarında getiriyorlar. Yaşamış oldukları felaketten bir nebze de olsa uzaklaştırıp çocuk dünyalarına dönmelerini sağlamak istedik. Gönüllü Psikologlar bu konuda bizlere destek oluyor. Çocuklarımızın güzel vakit geçirmeleri için özel ilgileniyorlar. Bu süreci dayanışmayla birlikte aşacağız” diye konuştu.