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İzmir Güzelbahçe'de 1 Mayıs kahvaltısı

YAŞAM 01.05.2023, 11:53
İzmir Güzelbahçe'de 1 Mayıs kahvaltısı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediye emekçileriyle kahvaltıda bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye personeli ile GÜZBEL Kafe’de bir araya gelen CHP İzmir Milletvekili ve adayı Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili adayı Fulya Alçay,Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, işçilerin 1 Mayıs bayramını kutladı.

Ekonomik zorlukların emekçilerin belini büktüğünü söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Bugün sizin gününüz 1 Mayıs emekçi bayramınız kutlu olsun. Bazı emekçiler Güzelbahçe’de saat 5’te kalkıp çöpünü alıyor, bazıları yollarını yapıyor, bazıları otunu temizliyorlar, bazı arkadaşlar sosyal işleri yapıyor. Hepiniz alın teri döküp emek veriyorsunuz. CHP iktidarını Güzelbahçe’de yıkamadılar. Bizleri zamanında mağdur ettiler. 2009 yılında 15 milyon olan bütçenin gerçekleşeni 7 milyondu. 2009 da adaylığımız sırasında sokakları dolaşıyoruz. Belediye çöpü zor topluyordu. Belediye mazot dahi almakta zorlanıyordu. Operasyondan çıkmış ve ekonomik olarak zor süreçlerden geçmiştik. Şu anda 310 milyon bütçe hedefimiz var. O günden bugüne büyük bir değişim yaşadık. Büyüdük ve geliştik. Elde ettiklerimizi Güzelbahçe için harcadık. Ben %70 oy aldıysam sizlerin verdiği emek sayesinde. Bu başarının arkasında bizim birlikteliğimiz sayesinde oldu. Partimin 3’üncü dönemi yaşatması ve halkımın teveccühüyle belediye başkanı oldum. Sizlerin emeğiyle biz bugünlere geldik. En büyük sınavı önümüzdeki günlerde vereceğiz. 14 Mayıs Ülke olarak en büyük sınav olacak. Herkesi sandığa götürelim. 13. Cumhurbaşkanımızı Çankaya çıkartıp CHP’yi birinci parti yapmak için çalışmalıyız. Sevgili işçi, emekçi kardeşlerim sendikasızı hiçbir işçimiz kalmadı. Kadrolu işçilerimizi ek sözleşmesi var. Onlar için de oturup konuşacağız. Artık kadrolu, şirket ayırımı olmaması için 14 Mayıs’ta iktidara geldiğimizde eşit işe eşit ücretle bu ayırıma da son vereceğiz. Yarının güzel günleri bizimdir” diye konuştu.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen ise,“ Bu 1Mayıs,14 Mayıstan sonra daha coşkulu olacak. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya’ya oturduğunda ve iktidarı aldığımızda bir sonraki 1 Mayıs tam bir bayram havasında geçecek. Çünkü herkes emeğinin karşılığını alacak.Sadece üç-beş kişi zengin olmayacak.85 milyon hakkını alacak. 14 Mayısta gerçekten bayram olmasını istiyorsanız oylarınızı ona göre kullanmalıyız. Arkadaşlar. Geliyor gelmekte olan” diye konuştu.

Konuşmaların ardından işçiler çiçek verdi, günün anısına toplu fotoğraf çekildi.

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