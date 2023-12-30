İzmir Güzelbahçe Belediyesi'nden yeni yıl mesajı

İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, çalışanların yeni yılını kutladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi bahçesinde gerçekleştirilen yılbaşı kutlamasına Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Güzelbahçe İlçe yöneticileri, , belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veli Merttürk, Belediye İş Sendikası 4 nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan ve belediye çalışanları katıldı.

İşçilerin yeni yılını kutlayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “ Ülkemizdeki yakıcı enflasyon en çok emekçi kesimi etkiliyor. Bütçemiz ölçüsünde sizlerin mağduriyetinin giderilmesi açışından daha iyi sendikal anlaşmalar için daha çok çalışacağız. Emekçilerimiz için belirlenen asgari ücret bir anlam ifade etmediği gibi yıl içinde bir artış daha yapılmayacağı belirtildi. Bizim her zaman asgari ücretin üzerine çıkmak gibi bir anlayışımız var.

Sendikamızla oturup en kısa sürede anlaşarak işçilerimizi sevindirmek en büyük dileğimiz. Uzun süredir birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımızla bir yarışa girdik. Yarış bittikten sonra el ele verip hepimiz Güzelbahçe’miz için çalışacağız. Benim için hissettiğiniz tüm iyi duyguları bu yarışta olan tüm arkadaşlarımıza göstermenizi istiyorum. Huzurla bu seçimi tamamlayalım. Yeni yıl ülkemize huzur, barış, adalet, birlik ve beraberlik diliyorum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun’’ dedi.

Konuşmaların ardından işçilerle birlikte yeni yıl pastasını kesen Başkan İnce, tüm işçi ve emekçilerle tek tek görüşerek yeni yıllarını kutladı.