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İzmir Gençlik ve Spor İl müdürü Murat Eskici'den Çağrı Spor Kulübü'ne ziyaret

YAŞAM 25.01.2024, 13:41
İzmir Gençlik ve Spor İl müdürü Murat Eskici'den Çağrı Spor Kulübü'ne ziyaret

İzmir Gençlik ve Spor İl müdürü Murat Eskici, Savunma sporlar alanında Kulüp başkanlığı ve Antrenörlüğünü Milli Antrenör - Milli Hakem Ahmet Bereket'in yaptığı İzmir’in en köklü spor kulüplerinden Çağrı Spor Kulübünü Ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Ziyarette sporcularla  tek tek sohbet eden Gençlik ve Spor İl müdürü Murat Eskici  “Çağrı Spor Kulübü ve başarılarını yakından takip ettiklerini, yarınların teminatı olarak gördükleri gençliğin sporla daha zinde, daha ahlaklı, Vatanına, Milletine, Milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetişeceklerine inandıklarını, Devlet olarak başarılı kulüplerin, sporcuların, antrenörlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek başarılarından dolayı Milli Antrenör- Milli Hakem Ahmet Bereket’i tebrik etti.

Çağrı Spor Kulübü Başkanı Ahmet Bereket’de “ 30 yıldır Türk Sporuna hizmet edebilme gayesiyle bir mücadele içindeyiz. Bu güne dek spor kulübümüzden yüzlerce lisanslı sporcumuz yetişti. Birçok Milli sporcumuz Ulusal, Uluslararası, Balkan Şampiyonası, Avrupa  Şampiyonası gibi çok büyük organizasyonlarda, Ülkemize madalyalar kazandırdılar. Bende defalarca kere Milli takımımızla birlikte  Uluslararası, Balkan Şampiyonası, Avrupa  Şampiyonası, Dünya şampiyonası gibi çok büyük organizasyonlarda Taekwondo Milli takım antrenörü olarak görev aldım. Kıck Boks Branşında da Uluslararası açık Kıck Boks Turnuvasında Milli hakem olarak görev yaptım. Özetle bütün işimiz spor. Bunca senedir, bunca başarımıza rağmen ilk kez bir spor İl müdürümüz bizi kulübümüzde ziyaret etti. Zaten bu bile  neden sayın müdürümüz İzmir’e geldiğinden bu yana İzmir’in sporsal anlamada çağ atladığının en canlı örneği. Ben hem şahsım, Hem temsil ettiğim camiam, hem sporcularım hem de SPOR adına İzmir Gençlik ve Spor İl müdürü Murat ESKİCİ’ye teşekkür ediyorum. Böyle temsil ettiği camiasıyla iç içe yöneticilerimiz sayısının artması en büyük temennim” dedi

Gerçekleşen ziyarette, İzmir Gençlik ve Spor İl müdürü Murat Eskici’  hafta içinde Kuşak terfi sınavlarını tamamlayıp bir üst kuşağa terfi eden sporculara Diplomalarını verdi. Ardından Sporculara  Baklava ikram etti. Çağrı spor kulübü minik sporcuları da günün anısına İl müdürü Eskici’ye   kulübü temsilen Atatürk Büstü hediye etti

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