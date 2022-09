İzmir Fuarı dizlerini titretti

91. İzmir Enternasyonal Fuarı Rock&Rap sahnesinde, dün akşam, kendine has tarzı ve müziğiyle büyük hayran kitlesine sahip olan Can Gox vardı. Can Gox, 91 yıllık tarihe sahip İzmir Fuarı’nda olmanın gururunu yaşadığını belirterek, geçmiş dönemlerde Fuar’da sahneye çıkan unutulmaz isimlere dikkat çekip “Kimler ayak basmış, kimler gelmiş, kimler geçmiş düşündüğüm zaman zaten dizlerimi titretiyor. Bu nedenle konserden ayrı benim heyecanım” dedi.İZMİR (İGFA) - 91. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Rock&Rap sahnesi kendine has tarzı ve yorumuyla büyük beğeni kazanan Can Gox’u ağırladı. Sevenlerine, birbirinden güzel şarkıları seslendiren Can Gox enerjisiyle de dikkat çekti. Konsere katılan binlerce vatandaş, Can Gox’un seslendirdiği şarkılara eşlik ederek eğlencenin tadını doyasıya yaşadı. Can Gox, daha önce de Mogambo Geceleri’nde sahneye çıktığını belirterek, “İzmir’de olmak benim için her zaman ayrı bir duygu ifade ediyor. İzmir’in enerjisi hep farklı. Ayrıca 100. Yıl etkinliklerinde olmak da ayrıca bir gurur. Bu vesileyle burada olma imkânı tanıdığı için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rock&Rap Sahnesi, son akşamda Anıl Piyancı ve Contra’yı müzikseverlerle buluşturacak.

Fuarın klasikleri arasına giren Mogambo Geceleri’nde ise son akşamda Buzuki Orhan sahne aldı. İzmir Fuarı’nda son olarak 16 yıl önce sahne aldığını ifade eden Buzuki Orhan, yeniden Fuar’da olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Buzuki Orhan, gece boyunca çalıp seslendirdiği Ege ezgileriyle dinleyenlerine keyifli ve hareketli dakikalar yaşattı. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği Mogambo Geceleri boyunca Ezgi Bıcılı ön grup olarak sahne aldı.

