İzmir Foçalı çocukların şenlik sevinci

İzmir Foça Belediyesi tarafından öğretim yarıyılı tatilindeki çocuklar için Tatil Şenlikleri düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Foça ilçesine bağlı Gerenköy ve Yenifoça’da, Bağarası ve Foça’da gerçekleşen Tatil Şenliklerine katılan çocuklar gönüllerince eğlendi. Animatörler eşliğinde şişme oyun parklarında oynadılar ve sihirbaz gösterilerini izlediler.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Gerenköy ve Bağarası’ndaki etkinliklerde Tatil Şenliğine katılan çocukların sevincini paylaştı.