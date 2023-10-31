İzmir Foça'da MHP'den lokma hayrı

İzmir'de MHP Foça İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin 100 yılında tüm şehitler için lokma hayrı yapıldı.İZMİR (İGFA) - MHP Foça İlçe Başkanlığı şehitler için 5000 kişilik lokma döktürdü. lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Lokma hayrına MHP Foça ilçe başkanı ve yönetimi hazır buundu çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Yapılan lokma hayrını vatan için canını veren tüm şehitler ile ülkücü ve demokrasi şehitleri adına yaptıklarını kaydeden MHP'liler, emeği geçenlere teşkkür etti.