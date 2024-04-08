İzmir Foça'da Kaymakam Türköz'den iftar yemeği

İzmir'de Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, kaymakamlık personeli ve vatandaşlarla düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Foça Kapalı Spor Salonu'ndaki verilen iftar yemeğine eşi Hakim Sayın Sunel Öner Türköz, Garnizon Komutanı Amiral Serhat Sözbir, Belediye başkanı Saniye Bora Fıçı, Komando Okul Komutanı Albay Semih Erol, Foça Üs Komutanı Albay Eyyüb Dülger, İlçe Emniyet Müdürü Ergül Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sezai Keçeli, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı,

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti ilçe başkanları ile bir araya gelen Kaymakam Mehmet Türköz, Ramazan ayında verilen iftar yemekleri, insanların birlik ve beraberliğinin pekişmesi adına çok anlamlı olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin sadece Ramazan ayında değil sürekli yapılması gerektiğini ve bu şekilde daire amirlerinin birbirleriyle daha iyi kaynaşacağını söyledi.

İlçede kurum amirleri arasında bir aile ortamının olması gerektiğine vurgu yapan Kaymakam Türköz katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Yemek sonunda İlçe Müftüsü Mustafa Atilla yemek duası yaptı.