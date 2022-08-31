İzmir Efes Selçuk'tan gökyüzüne kırmızı-beyaz balonlar bırakıldı

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları etrafında kenetlenen Türk Ulusu’nun emperyalizme karşı kazandığı zaferin 100. Yılı Efes Selçuk’ta da coşkuyla kutlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Efes Selçuk'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi tören ile başladı. Törene ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

30 Ağustos Zaferinin 100. Yıl coşkusu Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı ve Konser ile tüm kenti sardı.

Atatürk Anıtı önünden başlayan Fener Alayı’nda her yaştan Efes Selçuklu bayraklar ve marşlar eşliğinde kent sokaklarında yürüdü.

Efes Selçuklu gençlerden oluşan bando takımı da korteje eşlik etti.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in konuşması sonrasında Efes Selçuklular’ın gökyüzüne bıraktığı kırmızı, beyaz balonlar muhteşem bir görüntü oluşturdu. Efes Selçuk’ta zafer coşkusu Grup Sam Konseri ile Efes Selçuklular zafer coşkusunu yaşadı.