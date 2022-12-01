İzmir Efes Selçuk'tan 909 aileye yakacak desteği

İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi soğuk kış günleri yaklaşırken ihtiyaç sahibi ailelere yakacak odun desteği sağladı.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 909 aileye toplam 727.200 TL tutarında yakacak fişi verildi.

Bu yıl hayata geçirilen yeni bir uygulama ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan 800 TL tutarındaki fişlerle, ihtiyaç sahibi aileler anlaşmalı oduncular ile iletişime geçerek yakacak odunlarını temin edebileceği kaydedildi.

Belediye kaynaklarından alınan bilgiye göree "Efeslim Kart" aracılığıyla 2022 yılı içerisinde devam eden süreçte 94 kişiye yemek kartı, 290 kişiye alışveriş kartı hizmeti verilirken, diğer yandan Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet desteği verilmeye de devam ettiği öğrenildi.