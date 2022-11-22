İzmir Efes Selçuk'ta 'umutlu bir hikaye'

Efes Selçuk Kadın Platformu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Selçuk Efes Kent Belleği’nde “Umutlu Bir Hikâye” filminin gösterimi yapıldı.İZMİR (İGFA) - Film gösterimi öncesinde söyleşinin moderatörlüğünü yapan Yeşim Kopan 25 Kasım’ın “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” olarak kabul edilme sürecini anlattı.

“Biz bu yıl şiddeti değil şiddetsizliği, umudu çoğaltarak, etkinliklerimizi bu çerçevede gerçekleştirmeye karar verdik" diyen Kopan, "Efes Selçuk Kadın Platformu, bu yıl SEGEM-DER önderliğinde bu noktadan yola çıkarak dedi ki; “Bir güzel söz söylersin hayat verirsin, huzur verirsin, umut verirsin. Birilerinin huzuru, mutluluğu, umudu olmak gerek. Yoksa hayat neye yarar ki”. Sonra da güzel sözü, umudu, umutlu bir hikâyesi olan bir filmi sizlerle buluşturmak istedik” dedi.

Film gösterimi öncesinde düzenlenen söyleşiye “Umutlu Bir Hikâye” filminin yönetmeni ve yapımcısı Jale İncekol katıldı.

Emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz’in yıllar sonra köyüne, Lüleburgaz’ın Ertuğrul köyüne dönmesi ve o köyde yaşayan 17 kadınla beraber “Cumhuriyet Kadınları Korosu”nun Trakya’nın unutulmaya yüz tutmuş türkülerini genç kuşaklara aktarmak için seslendirmesinin hikâyesini konu alan “Umutlu Bir Hikâye” filminin gösterimi öncesinde konuşan Jale İncekol; “Umutlu Bir Hikâye bir müzik öğretmenin hikâyesi. Filmlerimde hep eğitim var, okuyamayan kız çocuklarının hikâyesi var. Kırsaldaki öğrencilerin, eğitimin şu an içinde bulunduğu durum var” dedi.