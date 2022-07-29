İzmir Efes Selçuk'ta salça zamanı... "Ezilenler domates olsun"

Efes Selçuk Belediyesi, kentte yaşayan kadınların hayatını kolaylaştırmak için bu yaz da salça makinasını kent merkezi ve köylere götürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de “Ezilenler domates olsun. Siz Keyfinize Bakın” sloganıyla Efes Selçuk Belediyesi’nin geleneksel uygulamalarından biri olan salça makinası 1 Ağustos’tan itibaren köylerde ve kent merkezinde yer alan mahallelerde olacak.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in projesi olan, geçmiş yıllarda kadınların memnuniyeti ile karşılanan salça makinası bu yıl da belirlenen tarihlerde kent merkezinde ve köylerde yerini almaya hazırlanıyor.

Kış hazırlıkları içinde önemli bir yer tutan salça yapımını kolaylaştıran salça makinası belirtilen tarihlerde (09.00- 16.00 saatleri arasında) köylerde ve merkez mahallelerde olacak.

1-2 Ağustos – Zeytinköy, 3-4 Ağustos - Barutçu, 5 Ağustos – Sultaniye, 8-9-10 Ağustos - Zafer, İsabey ve 14 Mayıs Mahalleleri, 11-12 Ağustos – Havutçulu, 15-16 Ağustos- Gökçealan, 17-18 - 19 Ağustos - Atatürk ve Cumhuriyet Mahalleleri, 22-23 Ağustos – Belevi, 24-25 Ağustos – Acarlar, 26-29 Ağustos – Şirince, 31 Ağustos - 1 Eylül – Çamlık.