İzmir Efes Selçuk'ta makrome kurslarına yoğun ilgi

Efes Selçuk Belediyesi tarafından Belevi'de verilen makrome kurslarına yoğun ilgi gösterildi.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi tarafından Belevi'nin kadınları, düzenlenen makrome kursu sayesinde sadece eğlenceli vakit geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni beceriler kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu etkinlik, kadınların bir araya gelip öğrenirken birbirleriyle güzel anılar biriktirmelerine olanak tanıyor.

Belevi’ye giderek kursiyer kadınları ziyaret eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadınlarla birlikte makrome yaptı. Makrome kursu sayesinde hem kendi yeteneklerini keşfetmenin hem de birlikte geçirdikleri zamanın getirdiği mutluluğun tadını çıkaran Belevi'li kadınlar, kendilerine bu ortamı sağlayan ve böylesine keyif verici bir kursu açan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür ettiler.

Kadınların el becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra birbirleriyle güçlü bağlar kurmalarına da olanak tanıyan bu keyifli kurslar sayesinde kadınların, kendi aralarındaki dayanışma ve mutluluk duygularını da güçlendiriyor.