İzmir Efes Selçuk'ta 99. yıl coşkusu

İzmir Efes Selçuk’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Saat 19.23’te Atatürk Anıtı önünde toplanan Efes Selçuklular Fener Alayı ile Cumhuriyetin kurtuluşunun 99. Yılını kutladılar.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi Gençlik Bandosu’nun eşlik ettiği Fener Alayı’nda, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlarla birlikte yürüdü. Balonlar, meşaleler ve bayraklarla kent sokaklarını renklendiren Fener Alayı, İstasyon Meydanı’nda sona erdi.

Fener Alayı’nın ardından kutlamalar, Efes Kent Orkestrası Konseri ile devam etti. Efes Selçuk’un seslerinden oluşan Efes Kent Orkestrası, seslendirdiği şarkılar, türküler ve marşlarla Efes Selçukluları coşturdu.

Konser öncesinde çocuklarla birlikte sahneye çıkan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bizler bir çift mavi gözün ışığında adım atanlarız. Bizler bir çift mavi gözün ilkelerine, inkılaplarına kalbimizle inananlarız. Sonuna kadar da inanmaya devam edecek olanlarız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını kutlarken; coşkuyla, şerefle daha özgür, daha eşit yarınlarda olacağız Efes Selçuk. Bunlar sizlerin sayesinde gerçekleşecek. Çocuklarıyla, gençleriyle, yetişkinleriyle, geleceğe güvenle bakan analarıyla hep birlikte bayrakları sallayalım. Cumhuriyetimizin 100. yılına gidiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni fabrika ayarlarına tekrar getirmeye gidiyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine, devrimlerine sonuna kadar inananlarız. Sonuna kadar da inanmaya devam edenleriz. Cumhuriyetimizin 99. yılı hepimize kutlu olsun” dedi.