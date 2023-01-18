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İzmir Efes Selçuk 2022'de de yardımlaşmayı sürdürdü

YAŞAM 18.01.2023, 17:11
İzmir Efes Selçuk 2022'de de yardımlaşmayı sürdürdü

İzmir'de 2022 yılında da kentte dayanışmayı sürdüren Efes Selçuk Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlara 14 farklı kalemde yardımda bulundu.İZMİR (İGFA) - Kentte dayanışmayı güçlendiren, ihtiyaç sahibi yurttaşlara el uzatan Efes Selçuk Belediyesi 2022 yılında 1308 kişiye 536 bin 845 TL tutarında maddi yardımda, 237 aileye erzak paketi, 169 aileye 33 bin 800 TL tutarında erzak fişi, ayda ortalama 83 aileye 228 bin150 TL tutarında kira yardımı, ayda ortalama 63 asker ailesine 196 bin 617 TL tutarında destek sağlandı.

Ayrıca Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Sosyal Market aracılığıyla 1955 Kişiye 24247 parça, 64 kişiye evde kişisel bakım hizmeti, ayda ortalama 63 hastaya olmak üzere 777 kez hasta servis hizmeti, ortalama 130 öğrenciye 420.735 TL tutarında ulaşım desteği,  ortalama 120 kişiye ayda 2 paket hasta bezi desteği, 306 kişiye cenaze hizmetleri, 80 kişiye asker çantası, Efesli Bebeler Projesi ile ortalama 38 aileye 462 paket mama – 828 paket bez desteği verildi.  İlk Cep Harçlığı Projesi kapsamında 140 öğrenciye 70 bin TL destek verildi. 306 aileye cenaze hizmeti desteği sağlandı.

Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından yapılan yardımların yanı sıra Efeslim Kart Projesi ile de kentte dayanışmayı büyütüyor. Kent adına önemli kazanımlarından biri sosyal dayanışmayı sağlamak olan Efeslim Kart ve İftar Kartı ile 3 yılda 1155 haneye, 85 esnaf iş yerinde kullanabilecekleri 2 milyon 446 bin 220 TL tutarında destek sağlandı.  S

ÇOCUKLAR İÇİN GIDA DAYANIŞMASI DA BAŞLADI

Efes Selçuk Belediyesi kentte dayanışmayı büyütmek, zorlukları aşmak adına  2023 yılında Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışmasını başlattı. Efes Selçuk Belediyesi öncülüğünde kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve yurttaşların desteğiyle, kent dayanışması ruhuyla yaşama geçirilen proje ile Efes Selçuk için hane bazında çıkarılan bir harita doğrultusunda hamile kadınlardan doğum yapılan kadınlara, 0-2 yaş bebeklerden, 2-6 yaş arası çocuklara, ilkokuldan ortaokul,  lise ve üniversite öğrencilerine kadar tüm ihtiyaç sahibi annelere ve çocuklara ulaşılması hedefleniyor.    Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.gidadayanismasi.org adresinden ulaşılabiliyor.  

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